“Trump’tan Seçim Uyarısı: Harris Ölüm Getirecek”

MICHIGAN’DA TRUMP’IN SEÇİM KAMPANYASI

Politico’nun haberine göre Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası süresince, Amerikalı Müslümanların ve Arapların yoğun olarak yaşadığı Michigan eyaletinde bir konuşma yaptı. Trump, birçok Amerikalı Müslüman ve Arap’ın Ortadoğu’da yaşayan aileleri ve arkadaşları olduğunu vurguladı. Konuşmasında, “Ancak Harris, Liz Cheney gibi savaş kışkırtıcılarıyla birlikte kampanya yürütüyor. Babası Ortadoğu’yu neredeyse mahvetmişti.” açıklamasında bulundu. Trump, Demokratların Müslüman oylarını hedef aldığını belirterek, Harris’in Liz Cheney’i seçtiğini, bunun ise “pek iyi sonuç verdiğini sanmıyorum.” şeklinde ifade etti. Trump, “Eğer Kamala kazanırsa, sadece ölüm ve yıkım olacak. Ben barışın adayıyım.” değerlendirmesini yaptı. Eski Kongre üyesi Liz Cheney, 4 Ekim’de Harris’i destekleyeceğini açıklamıştı. Dick Cheney, ABD’nin Irak’ı işgali sırasında eski Başkan George W. Bush’un yardımcılığını üstlenmişti.

MICHIGAN’IN SEÇİMLERDEKİ ROLÜ

Salıncak eyaletler arasında yer alan Michigan’da yaklaşık 242 bin Müslüman yaşarken, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partiler Müslümanların oylarına büyük önem veriyor. Michigan’daki Müslümanların oylarının geleneksel olarak Demokrat Partiye gittiği biliniyor. Ancak 7 Ekim 2023’ten itibaren, İsrail’in Gazze’deki eylemleri nedeniyle Müslüman seçmenler, Joe Biden yönetiminin Gazze politikalarını eleştirmişti. Michigan’daki bazı Müslüman toplum liderleri, 27 Ekim’de, başkanlık seçiminde “Orta Doğu ve Ukrayna’daki savaşı sona erdireceğini söylediği için” Trump’ı destekleyeceklerini açıklamıştı.