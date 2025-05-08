Dünya

Trump’tan Sert Hakaret: Powell Aptal

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ABD BAŞKANI TRUMP’IN SERT ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, sert açıklamalarına devam ediyor. Kendi sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Trump, “Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD’ye akıyor.” cümleleriyle hislerini ifade etti.

FAİZ POLİTİKASI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Trump, faizlerin düşürülmesi yönünde olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ancak, Fed enflasyondaki olağanüstü yükselişi önlemek amacıyla verilerle hareket ederek temkinli bir faiz politikası izliyor. Bu durum, Trump’ın talepleri ile Fed’in yaklaşımı arasında bir gerilime yol açıyor.

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