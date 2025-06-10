Trump’tan Tehdit: Tükürürlerse Vuracağız

TRUMP’IN PROTESTOLAR ÜZERİNE PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformunda Los Angeles’taki protestolar hakkında açıklamalarda bulundu. “İsyancılar” olarak adlandırdığı göstericilerin Ulusal Muhafız görevlilerine tükürme eğiliminde olduğunu iddia eden Trump, “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” şeklinde konuştu. Trump, Ulusal Muhafız birliklerine yönelik herhangi bir saldırıyı kabul etmeyeceklerinin altını çizerken, “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newscum’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” dedi. Paylaşımında, California’nın Demokrat Valisi Newsom’un soyadını “scum” (pislik) ifadesi ile yazması dikkat çekti.

LOS ANGELES’TA DEVAM EDEN PROTESTOLAR

ABD’nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek vermek amacıyla gösteriler düzenleniyor. Trump yönetiminden gelen sert açıklamalarla birlikte devam eden ICE karşıtı protestolar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı ve zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında gerginlikler yaşandı. Durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini duyuran Trump, bölgedeki olaylardan Demokrat yöneticileri sorumlu tuttu.