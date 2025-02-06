More
Gündem

Trump’tan UCM’ye Yaptırım Uygulama İddiası

trump-tan-ucm-ye-yaptirim-uygulama-iddiasi

TRUMP’IN UCM’YE YAPTIRIM KARARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yaptırımlar uygulayacağı iddia ediliyor. Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın ABD ve İsrail gibi müttefiklerine yönelik UCM’nin hedef aldığı bireylere karşı yaptırımlar öngören bir kararname imzalayacağını belirtiyor. Bu yetkili, kararnamenin ABD vatandaşları veya müttefiklerinin UCM soruşturmalarına destek veren kişilere ve ailelerine mali yaptırımlar ve vize kısıtlamaları uygulanmasına olanak tanıyacağını ifade ediyor.

TUTUKLAMA EMRİNE DAİR SON GELİŞMELER

UCM, 21 Kasım 2024 tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Netanyahu ve Gallant’ın, UCM’ye üye bir ülkeye seyahat etmeleri halinde, o ülke otoriteleri tarafından tutuklanıp UCM’ye teslim edilmesi gerekiyor.

ÖNEMLİ

Manşet

A Milliler İzlanda’yı Mağlup Etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda'yı 83-76 yenerek gruptaki 5. galibiyetini elde etti.
Gündem

Bahçeli’nin Kalp Kapakçığı Yeniden Değiştirildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı başarılı bir şekilde değiştirilmiş, sağlık durumu stabil ve iyi olduğu belirtilmiştir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.