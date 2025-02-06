Trump’tan UCM’ye Yaptırım Uygulama İddiası

TRUMP’IN UCM’YE YAPTIRIM KARARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yaptırımlar uygulayacağı iddia ediliyor. Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın ABD ve İsrail gibi müttefiklerine yönelik UCM’nin hedef aldığı bireylere karşı yaptırımlar öngören bir kararname imzalayacağını belirtiyor. Bu yetkili, kararnamenin ABD vatandaşları veya müttefiklerinin UCM soruşturmalarına destek veren kişilere ve ailelerine mali yaptırımlar ve vize kısıtlamaları uygulanmasına olanak tanıyacağını ifade ediyor.

TUTUKLAMA EMRİNE DAİR SON GELİŞMELER

UCM, 21 Kasım 2024 tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Netanyahu ve Gallant’ın, UCM’ye üye bir ülkeye seyahat etmeleri halinde, o ülke otoriteleri tarafından tutuklanıp UCM’ye teslim edilmesi gerekiyor.