Trump’tan Ukrayna Ve Rusya Anlaşması Açıklaması

TRUMP’IN RUSYA-UKRAYNA TARTIŞMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’dan Washington’a dönüş yolunda gazetecilere açıklamada bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Moskova ile bir anlaşma yapılabileceğini ifade etti. Uzun zamandır Ukrayna’da seçim yapılmadığını hatırlatan Trump, “Artık seçim zamanı geldi ve aynı zamanda ABD’nin sağladığı tüm paranın nereye gittiğini öğrenmenin de vakti geldi” dedi. Rusya ile diyalogların devam ettiğini dile getiren Trump, savaşın sona ermesi için bir çözüme ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

RUSYA’NIN AVANTAJLI DURUMU

Trump, “Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Potansiyel olarak milyonlarca insanın daha öldürülmesini durdurmak için bir anlaşma yapabiliriz” sözleriyle dikkat çekti. Savaşın sona erdirilmesi konusunda Rusya’nın avantajlı bir konumda olduğunu savunan Trump, “Bence Ruslar savaşın bittiğini görmek istiyor. Kartlar biraz onların elinde çünkü çok fazla toprak ele geçirdiler” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD’nin bugüne kadar Ukrayna’ya 350 milyar dolar harcadığını ifade eden Trump, bu paranın karşılığında Ukrayna’dan değerli topraklar ve madenler hakkında bir anlaşma talep ettiklerini, ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in bu anlaşmayı imzalamadığını söyledi.

FRANSA VE İNGİLTERE ZİYARETLERİ

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Washington’u ziyaret edeceğini duyurdu. Ancak görüşmelerin kesin tarihinin netleşmediğini, “Belki pazartesi olabilir” diyerek belirtti. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki rekabeti sürdürdüğünü belirtti. Ticaret konusuna da değinen Trump, Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapılabileceğini ifade etti.

GRÖNLAND VE TİKTOK İFADELERİ

Grönland’ı satın alma fikrini tekrar gündeme getiren Trump, “Ulusal güvenlik açısından Grönland’a sahip olmak zorundayız. Modern silahlar, uçaklar ve hız nedeniyle bu bölge çok daha önemli hale geldi” dedi. TikTok’un satışına dair de düşüncelerini aktaran Trump, “TikTok’u satın almak isteyen birçok kişi var. Bu konuda öncelikle Çin ile konuşacağız. Eğer TikTok’u hayatta tutmak ve iyi bir yönetime devretmek mümkünse, bunu yapmak isteriz” ifadelerini kullandı. Trump’ın açıklamaları, ABD’nin Ukrayna, Rusya, Çin ve Avrupa ile ilişkileri üzerine önemli mesajlar verirken, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde Trump’ın dış politikadaki yönelimine dair ipuçları sundu.