Trump’tan UMG’ye Tehdit: Tükürürseniz Vururuz

TRUMP’IN PAYLAŞIMIYLA PROTESTOLARA YANIT VERİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabı üzerinden Los Angeles’taki protestolar hakkında açıklamalarda bulundu. Protestocuları “isyancılar” olarak tanımlayan Trump, bu kişilerin Ulusal Muhafız görevlilerine tükürme niyetinde olduklarını iddia etti. Trump, “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” dedi. Başkan, Ulusal Muhafız birliklerine yöneltilen bu tür davranışları kabul etmeyeceklerini belirtirken, “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newsom’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” ifadesini kullandı.

GAZETECİLERİN DİKKATİNİ ÇEKEN DETAYLAR

Trump’ın paylaşımında California’nın Demokrat Valisi Newsom’un soyadını “scum” (pislik) kelimesiyle yazması, dikkat çeken bir detay oldu. Los Angeles’ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek için yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert yanıtlar gelmişti. ICE karşıtı protestolar esnasında birçok gösterici gözaltına alınmış ve güvenlik güçleri ile protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini belirtirken, bölgedeki yaşanan olaylardan Demokrat yöneticileri sorumlu tuttu. Protestoların büyümesi, Trump yönetimini harekete geçmeye zorladı ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekildi.