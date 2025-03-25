Trump’tan Venezuela’ya Yüzde 25’lik Gümrük Tarifesi

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkesi Venezuela’dan petrol veya doğalgaz alımı yapan tüm ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Trump, Venezuela’nın “on binlerce” suçluyu ABD’ye gönderdiğini iddia etti. Pazartesi günü Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, “Başkan Donald J. Trump bugün Venezuela’nın kasıtlı ve hileli bir şekilde birçok katil ve aşırı derecede şiddete eğilimi olan on binlerce ileri derece suçluyu gizli bir şekilde ABD’ye göndermesi de dahil birçok nedenden dolayı Venezuela’ya İkincil Tarife olarak bilinen uygulamanın başlatılacağını duyurmuştur” şeklinde konuştu.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ

Trump, “Venezuela’dan petrol veya doğalgaz satın alan tüm ülkeler, ABD’yle yaptıkları her türlü ticarette yüzde 25’lik bir tarife ödemek zorunda kalacak. Gümrük vergileri, tüm belgelerin imzalanıp kayıt altına alınmasının ardından 2 Nisan 2025’te yürürlüğe girecek” ifadelerini kullandı. Trump, sık sık Meksika, Guatemala, Honduras ve El Salvador gibi Latin Amerika ülkelerini ABD’ye suçlu göndermekle suçluyor ve bu iddiaları, göçmen politikalarının daha katı hale getirilmesi için kullanıyor.

GÖÇMENLERLE İLGİLİ YASA UYGULAMALARI

Trump yönetimi, kısa süre önce Tren de Aragua çetesinin üyeleri oldukları ve şiddet suçlarına karıştıkları iddiasıyla 200’den fazla Venezuelalı göçmeni El Salvador’a sınır dışı etmek için 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası’nı devreye sokmuştu. Ancak ABD Bölge Yargıcı James Boasberg, yasanın sınır dışı işlemlerinde kullanılmasını geçici olarak engelleyen bir emir yayımladı. Bunun üzerine Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, cuma günü yaptığı bir açıklamada, Trump yönetiminin suçlamalarını reddederek sınır dışı edilen Venezuelalıların hiçbirinin çete üyesi olmadığını belirtti.