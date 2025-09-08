Trump’tan Yabancı Şirketlere Uyarı Geldi

TRUMP’TAN YABANCI ŞİRKETLERE ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia’daki Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikaya Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin düzenlediği baskının ardından yabancı şirketlere göçmenlik yasalarına itaat etme ve Amerikalı işçi istihdam etme çağrısında bulundu. Trump, konuya ilişkin açıklamalarını ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformunda paylaştı. Ülkeye yapılan yatırımların önemini vurgulayan Trump, “yasal yollardan” işçi getirilmesini teşvik ettiklerini belirtti. Tüm yabancı firmalara göçmenlik yasalarını dikkate almaları çağrısı yapan Trump, “Karşılığında sizden istediğimiz Amerikalı işçileri işe almanız ve eğitmenizdir.” şeklinde konuştu.

ICE BASKINI VE GÖZALTILAR

Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına 5 Eylül’de ICE birimleri tarafından baskın düzenlendi. Bu baskın sonucunda çoğunluğu Güney Koreli 450’ye yakın kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, yaşanan bu baskına karşı “endişe ve üzüntü” duyduklarını ifade etti. “ABD’ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli.” diyerek endişelerini dile getirdi.

GÖZALTINDAN SERBEST BIRAKILMA SÜRECİ

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest bırakılması için gereken görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. İdari işlemlerin tamamlanmasının ardından, özel bir uçağın gözaltına alınan vatandaşları Türkiye’den geri getirmek üzere ABD’ye gönderileceği belirtildi. Bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve işbirliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.