Trump’tan Yeni Ekonomik Doktrin Tanıtımı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN YENİ EKONOMİK DOKTRİN

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen etkinlikte, geniş bir katılımla, ABD’nin küresel ticaret sistemine dair büyük bir değişim getirecek yeni bir ekonomik doktrin tanıttı. Başkan Trump, “Bu gece yarısından itibaren dış ülkelerde üretilen otomobillere %25 gümrük vergisi uyguluyoruz. Bu yalnızca başlangıç” şeklinde açıklama yaparak, Amerikan ekonomisinin geçmişte “tek taraflı teslimiyet” politikaları benimsediğini belirtti. Artık bu anlayışın sona erdiğini vurgulayan Trump, “Amerikan halkına, Amerikan işçisine, Amerikan çiftçisine borcumuz var. Artık kendimize bakma zamanı geldi” diye ekledi.

ÖZEL GÜMRÜK TARİFELERİ

Trump, yeni başkanlık kararnamesi ile belirli ülkelere özel karşılıklı gümrük tarifeleri getirdiğini açıkladı. Bu kararın, yalnızca Amerikan üretimini değil, ulusal güvenlik ile de doğrudan ilgili olduğunu söyledi. Ülkeler bazında belirlediği yeni tarife oranlarını sıralayarak, “Çin: %34, Avrupa Birliği: %20, Sırbistan: %37, İngiltere: %10, Vietnam: %46, İsrail: %17, Güney Afrika: %30, Japonya: %24, Norveç: %15, Tayvan: %32, İsviçre: %32, Türkiye: %10” bilgilerini sundu. Trump, Avrupa Birliği ülkelerini eleştirerek, “Avrupa dost değil, bizi soyuyorlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “ABD’ye ithal edilen hemen hemen tüm mallara en az %10 oranında vergi uygulayacağız” diyerek daha kapsamlı bir korumacılık politikası izleyeceklerinin sinyalini verdi.

FABRİKALARIN GERİ DÖNMESİ

Trump, konuşmasında “fabrika” kelimesini sıkça tekrarlayarak, Amerikan imalat sektörünün yeniden canlanmasının kendi yönetiminin öncelikli ekonomik hedefi olduğunu belirtti. Detroit’te kapanan fabrikaları örnek göstererek, “Şu anda atıl kalan binlerce üretim tesisi, yeniden üretime geçecek. UAW ve diğer sendikalı işçileri buna hazır. Fabrikalar geri geliyor. Otomobil işçilerimiz için bu yeni bir başlangıç” dedi. Ayrıca, otomotiv sektöründe faiz indirimine yönelik planlarının olduğunu ve sadece ABD’de üretilen otomobillerin bu fırsattan yararlanacağını aktardı.

ULUSAL GÜVENLİK VURGUSU

Trump, sağlık güvenliği konusuna da değinerek, ABD’nin kendi halkını tedavi edecek ilaç ve antibiyotik üretebilme kapasitesinin azaldığını vurguladı. “Eğer yarın bir savaş çıksa, antibiyotik ihtiyacımızı karşılayamayız. Bu kabul edilemez. Ekonomik bağımsızlık, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesidir” diyerek, elektronik, ilaç ve çip üretim sektörlerinde acil önlemler alınacağını belirtti.

ESKİ ANLAŞMALARA TEPKİ VE YABANCI LİDERLERE MESAJ

Başkan Trump, NAFTA gibi geçmişteki ticaret anlaşmalarını eleştirerek, 90 bin fabrikanın kapandığını ve 5 milyon imalat işinin kaybedildiğini belirtti. “26 trilyon dolar değerinde Amerikan varlığı el değiştirerek yabancı yatırımcıların eline geçti. Ticaret açığı 1.2 trilyon dolara yükseldi. Bu bir ekonomik kriz değil, bir ulusal felaket. Eski başkanlar uyudu, ben bu uykudan ülkeyi uyandırmaya geldim” sözleriyle eski liderleri eleştirdi. Ayrıca, yabancı liderlere seslenerek, “Kendi gümrük vergilerinizi kaldırın. Aksi halde Amerikan pazarına erişmek artık bedelsiz olmayacak” dedi.

YATIRIM PLANI VE GELECEK PROJEKSİYONU

Trump, birçok şirketin ABD’ye yatırım planladığını belirterek, “Bu şirket arasında Apple, TSMC, Oracle, Johnson & Johnson, Meta, General Motors ve Hyundai gibi dev şirketler var. Bu firmalar toplamda 6 trilyon dolarlık yatırım planlıyor” dedi. “Yıllar sonra bugün geriye dönüp baktığınızda, ‘Amerika’nın kurtuluş günü o gündü’ diyeceksiniz” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Trump, yeni politikalarının ABD’yi dünyanın yeniden üretim merkezi haline getireceğini vurgulayarak, “ABD zenginleşecek, güçlenecek, yeniden dünyanın üretim merkezi olacak” diyerek konuşmasını sonlandırdı.