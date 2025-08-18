Trump’tan Yeni Gümrük Vergileri Açıklandı

GÜMRÜK VERGİLERİ GENCELLENDİ

ABD yönetimi, çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergilerini yüzlerce ek ürünü kapsayacak şekilde artırdı. Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Cuma günü yayımladığı Federal Sicil duyurusunda, ABD Uyumlu Tarife Cetveline 407 yeni ürün kodunun eklendiğini ve bu ürünlerin çelik ve alüminyum içerikleri üzerinden vergiye tabi tutulacağını ifade etti.

VERGİLERİN ETKİSİ

Duyuruda, çelik ve alüminyum dışı bileşenlerin belirli ülkelerden gelen mallara uygulanan mevcut gümrük vergileri ile etkilenmeye devam edeceği aktarıldı. Genişletilen vergilerin 18 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Başkan Trump, gazetecilere çelik vergileri ve yarı iletken ithalatına yönelik yeni vergiler hakkında daha fazla bilgi vermeyi planladığını duyurdu.