Trump’tan Yeni Gümrük Vergileri Açıklandı

ÇELİK VE ALÜMİNYUM İTHALATINA YENİ VERGİLER UYGULANIYOR

ABD hükümeti, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik uyguladığı gümrük vergisini yüzde 50 oranında artırarak yüzlerce yeni ürünü kapsayacak şekilde genişletti. Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Cuma günü yaptığı Federal Sicil duyurusunda, ABD Uyumlu Tarife Cetveline 407 yeni ürün kodunun eklendiğini ve bu ürünlerin çelik ve alüminyum içerikleri üzerinden vergiye tabi olacağını açıkladı.

GÜMRÜK VERGİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Yapılan duyuruda, çelik ve alüminyum dışı bileşenlerin belirli ülkelerden gelen mallara uygulanmaya devam eden gümrük vergileriyle karşılaşacağı ifade edildi. Yeni düzenleme, 18 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Başkan Trump, gazetecilere çelik vergileri ve yarı iletken ithalatına yönelik yeni vergiler hakkında daha fazla açıklama yapmayı planladığını belirtti.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir şehirler arası yolcu otobüsü devrildi, üç kişi hayatını kaybetti. Olay, virajda kontrol kaybı nedeniyle gerçekleşti.
Tesla Araç Kiralama Ücretlerini Düşürdü

Tesla, İngiltere'deki satışlarındaki düşüş nedeniyle aylık kira bedelini neredeyse yarı yarıya indirdi.

