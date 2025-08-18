Trump’tan Yeni Gümrük Vergileri Açıklandı

ÇELİK VE ALÜMİNYUM İTHALATINA YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD hükümeti, çelik ve alüminyum ithalatı üzerindeki gümrük vergilerini yüzde 50 oranında artıracak şekilde genişletiyor. Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Uyumlu Tarife Cetveline 407 yeni ürün kodunun eklendiğini duyurdu. Bu yeni ürünlerin, çelik ve alüminyum içerikleri üzerinden vergiye tabi tutulacağını aktardı.

GENİŞLETİLEN VERGİLERİN UYGULANMASI

Ayrıca, açıklamada çelik ve alüminyum dışı bileşenlerin, belirli ülkelerden gelen ürünler üzerinde mevcut gümrük vergilerine tabi olmaya devam edeceği belirtildi. Genişletilen vergi uygulamaları, 18 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek.

YENİ DUYURULAR YOLDA

Başkan Trump, çelik vergileri ve yarı iletken ithalatına yönelik yeni vergiler hakkında daha fazla bilgi vermeyi planladığını ifade etti. Bu yeni düzenlemeler, ticaret politikalarında önemli değişikliklere yol açabiliyor.