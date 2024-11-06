Trump’tan Zafer Açıklaması: Savaşacağız!

AMERİKALILAR SEÇİMDE OY KULLANDI

Amerikalılar, ülkenin yakın tarihindeki en heyecanlı seçimlerden birinde başkanlarını seçmek için oy kullanıyor. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, 51 eyaletin 43’ünde Donald Trump 248, Kamala Harris 214 delege elde etti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Cumhuriyetçilerin adayı Trump, canlı yayında yaptığı ilk açıklamasında resmi olmayan sonuçlara göre toplam delege sayısının 266 olduğunu, Harris’in ise 195 delege kazandığını belirtti. Trump’ın kazandığı eyaletler arasında West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky gibi birçok eyalet bulunuyor. Harris’in kazandığı eyaletler ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland gibi çeşitli eyaletlerdir. Trump’ın sözleri şöyle: “Daha önce kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz. Dürüst olmak gerekirse siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük adım oldu. Şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Burada çok zarar görmüş ülkeden bahsediyoruz.”

ABD’NİN ALTIN ÇAĞI

Trump, “İmkansız olduğu düşünülen sorunları aştık. Tarihin gördüğü en büyük siyasi başarıyı aştık” ifadelerini kullandı. Amerikan halkına teşekkür ederek, “ABD’nin 45. ve 47. başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz için savaşacağım. Hayatımın her günü sizin için savaşacağım” dedi. Ayrıca, “Bu gerçekten ABD’nin altın çağı olacak” vurgusunu yaptı.

SENATO’NUN KONTROLÜ

Trump, “Şu anda kazanıyor olmak çok güzel. Etrafımdaki bu insanların arasında olmak da güzel bir his” dedi. Senato’nun kontrolünü tekrar ele geçirdiklerini ifade eden Trump, “Kimse bu kadar büyük bir başarı beklemiyordu. Çok iyi senatörlerimiz var” sözleriyle destek aldı. “Meloni’ye, güzel eşime de teşekkür etmek istiyorum” diyerek ailesine de atıfta bulundu.

SINIRLARIN KAPATILMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Trump, önceki dönemde yaşadıkları sorunları belirterek sınırların kapatılması gerektiğini söyledi: “Bu sınırları kapatmalıyız. İnsanların gelmesini istiyoruz ama bunu yasal bir şekilde yapmaları lazım.”

ELON MUSK’A TEŞEKKÜR

Ayrıca, Trump Elon Musk’a da teşekkür ederek, “Süper dâhilerimizi sahiplenmemiz gerek. Burada çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu iyiliğinizin karşılığını size kesinlikle vereceğiz” ifadelerini kullandı.

JD VANCE’İN AÇIKLAMALARI

ABD Başkan yardımcısı JD Vance ise, “Şu anda siyasi tarihte görülmüş en büyük geri dönüşü yaşıyorsunuz” derken, Trump liderliğinde mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı. Ekonomik açıdan da büyük bir geri dönüş yapacaklarını belirtti.