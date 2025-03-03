Trump’tan Zelenskiy’e Barış Eleştirisi

TRUMP’TAN ZELENSKIY’E CEVAP

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya ile savaşın sona ermesinin “çok ama çok uzak” olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Trump, “Bu adam ABD’nin desteğine sahip olduğu sürece barışın sağlanmasını istemiyor” şeklinde konuştu.

ZELENSKIY’İN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE

Trump, Zelenskiy’nin sözleri üzerine “Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklamadır ve ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek” dedi. Ayrıca, “Dediğim gibi, bu adam ABD’nin desteğine sahip olduğu sürece barışın sağlanmasını istemiyor” diyerek, Avrupa’nın Zelenskiy ile yaptığı toplantıda ABD olmadan işlerin yapılamayacağına dikkat çekti. Trump, bu tarz açıklamaların muhtemelen Rusya’ya karşı bir güç gösterisi yapmak için yapıldığını vurguladı.

ZELENSKIY’İN ABD İLE İLİŞKİLERİ

Zelenskiy ise İngiltere’deki Ukrayna Zirvesi sonrası, “ABD ile ilişkimiz devam edecek” ifadelerini kullanarak, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin süreceğine inandığını belirtti. Zelenskiy, “Ukrayna’nın ABD ile yardım akışını sürdürecek kadar güçlü bir ortaklığı olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

TARTIŞMA VE ANLAŞMANIN İMZALANAMAMASI

ABD Başkanı Trump ile Zelenskiy, 28 Şubat’ta Beyaz Saray’da yaptıkları görüşmede kameralar önünde tartışma yaşadı ve bu sırada Zelenskiy Beyaz Saray’ı terk etti. Ayrıca, iki ülke arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşması da imzalanmadı.