trump-tan-zelenskiy-e-sert-tepki

TRUMP’IN ZELENSKIY’e YANITI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Rusya ile savaşın sona ermesinin çok ama çok uzak olduğu yönündeki açıklamasına ABD Başkanı Trump’tan sert tepki geldi. Trump, “Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklamadır ve ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna liderini bir kez daha hedef aldı ve Zelenskiy’nin savaşın sona ermesiyle ilgili ifadelerine yanıt verdi.

TRUMP’IN DÜŞÜNCELERİ

Zelenskiy’nin, ABD’nin desteği olduğu sürece barış istemediğini savunan Trump, “Dediğim gibi, bu adam ABD’nin desteğine sahip olduğu sürece barışın sağlanmasını istemiyor. Avrupa, Zelenskiy ile yaptıkları toplantıda ABD olmadan bu işi yapamayacaklarını açıkça ifade etti. Bu, muhtemelen Rusya’ya karşı bir güç gösterisi yapmak için yapılmış harika bir açıklama değil. Ne düşünüyorlar acaba?” ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Zelenskiy, önceki gün İngiltere’deki Ukrayna Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin devam edeceğine inandığını belirterek, “Ukrayna’nın ABD ile yardım akışını sürdürecek kadar güçlü bir ortaklığı olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, Trump ile Zelenskiy arasındaki geçmiş görüşmeye de atıfta bulunularak, Beyaz Saray’da 28 Şubat’ta gerçekleştirdikleri toplantıda tartışma yaşandığına ve değerli madenler anlaşmasının imzalanmadığına dikkat çekildi.