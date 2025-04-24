Trump, Tarife Değişiklikleri Üzerinde Düşünmüyor

GÜMRÜK VERGİLERİ KONUSUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil ve otomobil parçalarına yönelik gümrük vergileri ile ilgili herhangi bir değişiklik planlamadığını bildirdi. Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında, “Hayır, şu anda bunu düşünmüyoruz ancak bir noktada yükselebilir,” ifadesini kullandı.

TARİFELER ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER

Çin’e yönelik tarifelerin ne zaman düşürülebileceği konusunda gelen bir soruya Trump, “Onlara bağlı” şeklinde yanıt verdi. 90 ülkenin tarifeler hakkında kendileriyle iletişime geçtiğini ve bunların hepsinin anlaşma yapmak istediğini belirtti. Trump, “Bence harika anlaşmalar yapacağız. Eğer bir şirketle ya da ülkeyle anlaşma yapmazsak tarifeyi belirleyeceğiz. Önümüzdeki iki, üç hafta içinde belirleyeceğiz.” dedi.

KANADA İLE ANLAŞMA ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Trump, Kanada’ya yönelik otomobil tarifelerinin artabileceğine dair sinyaller de verdi. Kanada’ya yüzde 25 tarife uygulandığını hatırlatan Trump, bu oranın otomobillere yönelik olarak daha da yükselebileceğini ifade etti. Tarife koymanın, “sizin arabalarınızı istemiyoruz, kendi otomobillerimizi üretmek istiyoruz” anlamına geldiğini söyledi. Trump, Kanada ile üzerinde çalıştıkları bir anlaşmanın bulunduğunu da dile getirdi.

FAİZ ORANLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile henüz konuşmadığını fakat konuşabileceğini belirten Trump, “Faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığına inanıyorum. Faiz oranlarını çok yüksek tutuyor,” diyerek sözlerini tamamladı.