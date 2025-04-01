Trump Tarifeleri Altın Fiyatlarını Yükseltti

YATIRIMCILAR ALTINA YÖNELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifeleri yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirilen altına olan ilgisini artırıyor. Altının ons fiyatı 3 bin 118 dolara kadar yükseldi. Türkiye’de ise 19 Mart’ta 4 bin 2 lira seviyesine gerileyen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın, ons fiyatlarının etkisiyle 3 bin 834 liraya ulaştı. Çeyrek altın fiyatı 6 bin 320 lira, Cumhuriyet altını ise 25 bin 200 lira civarında işlem görüyor.

KRİTİK SÜREÇTE GÜVENLİK ARTIYOR

ABD Başkanı Trump’ın tarifelerinin küresel çapta geçerli olacağını belirtmesi, ticaret savaşı endişelerini beraberinde getiriyor. Bu durum, varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlemesine yol açtı. 2 Nisan’dan itibaren açıklanması planlanan karşılıklılık esaslı tarifelere ilişkin haber akışları, yatırımcıların dikkatinde olacak. Ayrıca, dünya genelindeki jeopolitik gerginlikler sürerken, Trump, İran’a nükleer bir anlaşma konusunda yaklaşmadığı takdirde ek tarife getireceklerini ve ateşkes çabalarını engelleyeceklerini duyurdu.

BANKALARDA YENİ ALTIN BEKLENTİLERİ

Trump’ın gümrük vergileri ve tehditlerinin küresel ticaret savaşını tetiklediği düşünülüyor. Analistler, yatırımcıların endişelerinin arttığını ve güvenli limana rağbetin desteklendiğini ifade ediyor. Geçtiğimiz hafta, dünya genelindeki bankalar altın tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Goldman Sachs, yıl sonu altın fiyatı beklentisini 3 bin 300 dolara çıkarırken, Macquarie Group, altının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara yükselebileceğini öngördü. BNP Paribas da ortalama fiyat tahminlerini 3 bin doların üstüne revize etti. Saxo Bank, fiyatlarda kısa vadeli dalgalanmalar beklese de 2025 yılında altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 300 dolara yükseltti. Analistler, altının önümüzdeki dört çeyrekte ortalama 3 bin 200 dolardan işlem göreceğini belirtti.