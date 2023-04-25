Trump tecavüzle suçlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski Başkanı Donald Trump, köşe yazarı E Jean Carroll’a tecavüzle suçlanıyor.

Köşe yazarı E Jean Carroll’ın, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 1990’lı yılların ortasında, kendisine bir mağazanın giyinme odasında tecavüz ettiği suçlamasıyla ilgili dava bugün başlıyor.

Elle dergisi köşe yazarı E Jean Carroll’ın, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine bir mağazanın giyinme odasında tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili dava bugün başlıyor. Carroll, 1990’ların ortasında Trump’ın kendisine tecavüz ettiğine dair suçlamalarda bulunuyor. Carroll’ın iddialarına odaklanan davada jüri seçimi Manhattan federal mahkemesinde bugün başlayacak.

MAHKEMEYE ÇIKMAK ZORUNDA DEĞİL

Florida’da yaşayan Trump’ın ise mahkemeye mi yoksa tanık kürsüsüne mi çıkacağı bilinmiyor. Washington Post’un haberine göre, Trump’ın bir avukatı, eski başkanın yemin edip etmeyeceğine duruşma sırasında karar verileceğini söyledi.

Trump’ın mahkemeye çıkma zorunluluğu yok.

“GİYİNME KABİNİNDE TECAVÜZ ETTİ”

Yazar Carroll, Trump’ın kendisine Bergdorf Goodman adlı lüks giyim mağazasında cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor. Carroll, yıllar önce yaşanan olayda, mağazanın iç çamaşırı bölümünde, Trump’ın “her iki kolunu da tuttuğunu, elini mantosunun altına sıkıştırdığını ve kıyafetini indirdiğini” öne sürüyor. Carroll’ın iddiasına göre Trump, giyinme kabininde kendisine tecavüz etti.

“BU KADIN TİPİM DEĞİL” DEMİŞTİ

Trump ise, iddia edilen olayların “hiç yaşanmadığını” söyledi ve 2019’da iddialara yanıt verirken, “Bu kişiyle hayatımda hiç tanışmadım” dedi. Trump, geçen yıl da kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, Carroll’ın iddialarının bir “aldatmaca” olduğunu söyleyerek, “Bu kadın benim tipim değil!” ifadesini kullandı.

Carroll, darp ve hakaret için tazminat ve Trump’ın geçen yılki sosyal medya açıklamasını geri çekmesini talep ediyor.