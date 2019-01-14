Trump tehdit etti, dolar yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ekonomisini tehdit eden açıklamasının sonrası dolar yükselişe geçti.

Dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gece 5.50 seviyesini test eden Dolar/TL, daha sonra 5.48 seviyesine inerek, burada yatay seyir izlemeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gece 5.50 seviyesini test eden Dolar/TL 5.4887 TL seviyesinde hareket ediyor. Geçtiğimiz haftaya 5.34’lü seviyelerden başlayan dolar/TL, Çarşamba günü gün içi işlemlerde 1 Kasım’dan bu yana en yüksek olan 5.5450’ye kadar yükselmişti. Kur Cuma günü 5.41’li seviyelere kadar geriledikten sonra öğleden sonra yönünü yukarı çevirerek 5.50 seviyesinin üzerini görmüştü.

JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ

Analistler kurdaki yukarı yönlü harekette Suriye ve ABD ile ilişkiler kaynaklı jeopolitik risklerin etkili olduğunu belirtiyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Türkiye ziyareti ve Suriye konusunda ABD ile tekrar karşı karşıya gelinebileceği endişeleri geçtiğimiz hafta TL’yi baskı altında bırakmıştı.

TRUMP’IN TWEET’İ TANSİYONU YÜKSELTTİ

ABD’nin Suriye’den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump’ın twitter hesabından yaptığı açıklama tansiyonu yükseltti. Trump tweet’inde “Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz” dedi.

TRT