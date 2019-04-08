Trump, Twitter’dan teşekkür etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, görevinden ayrılacağını bildiren ABD İç Güvenlik Sekreteri Nielsen’e Twitter’dan teşekkür etti.
ABD Başkanı Trump’ın, Gümrük ve Sınırların Korunması Komiseri Kevin McAleenan’ı Nielsen’in yerine getireceği öğrenildi.
Nielsen’in görevinden alınmasının altından göçmenlerle mücadele yasasını yeterince uygulanmamasının etkili olduğu belirtiliyor. Kasım ayında, Washington Post Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak yaptığı haberde Trump’ın Nielsen’i kovmayı planladığını yazmıştı.
TRT