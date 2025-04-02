Trump, Ticaret Politikasında Yeni Dönemi Başlattı

TİCARET POLİTİKALARINDA YENİ BİR DÖNEM

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği bir basın toplantısıyla, ülkenin ticaret politikalarında önemli bir değişikliğe gidileceğini ilan etti. Küresel piyasalarda geniş yankı uyandıran “karşılıklı gümrük tarifeleri” uygulamasını başlatacağını açıklayan Trump, ilk olarak perşembe gece yarısından itibaren yabancı menşeli otomobillere yüzde 25 oranında vergi uygulanacağını duyurdu. Bu tarife uygulamasının ardından, tüm ithalat ürünlerine genel olarak yüzde 10 oranında bir tarife getirileceği de belirtildi. Çin ve Avrupa Birliği gibi önemli ticaret ortaklarına yönelik özel tarifelerin de geleceği ifade edildi.

GÜMRÜK TARİFELERİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Donald Trump, çarşamba günü Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde düzenlenen bir törende, ticaret ortaklarına karşı “karşılıklı gümrük tarifeleri” uygulanması emrini imzalayacağını bildirdi. Konuşmasında, “Ülkemiz ve vergi mükellefleri 50 yılı aşkın bir süredir soyuluyor ama artık böyle bir şey olmayacak.” şeklinde ifadeler kullanarak yeni gümrük vergilerinin bazılarının hemen gece yarısından itibaren geçerli olacağını belirtti. 3 Nisan Perşembe gece yarısından itibaren yabancı menşeli otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmaya başlanacak. Ardından, 5 Nisan’da tüm ithalat ürünlerine genel olarak yüzde 10’luk gümrük vergisi getirileceği vurgulandı. Ek olarak, 9 Nisan gece yarısından itibaren Çin’e yüzde 34, Vietnam’a yüzde 46, Tayvan’a yüzde 32, Güney Kore’ye yüzde 25, Avrupa Birliği’ne yüzde 20 ve İsviçre’ye yüzde 31 gümrük vergisi uygulanacağı açıklandı.

PİYASALARDAN GELEN TEPKİLER

Açıklamaların piyasalara olan etkisi hemen hissedilmeye başlandı. Bitcoin, törenin başlangıç aşamalarında yükseliş kaydetmesine rağmen tarifelerin açıklanmasının ardından düşüşe geçti. Bitcoin, duyurulardan önceki seviyeye göre yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 86 bin dolara geriledi. Amerikan borsasında da düşüşler meydana geldi. Nasdaq 100 endeksi yüzde 2,3 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,7 oranında değer kaybı yaşadı. Bunun yanı sıra, altın fiyatları da ons başına 3 bin 200 doların hemen altına kadar tırmanarak yeni bir rekor seviyeye ulaşmayı başardı.