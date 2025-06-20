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Trump, TikTok’a 90 Gün Süre Verdi
Dünya

Trump, TikTok’a 90 Gün Süre Verdi

TİKTOK SATIŞINA YENİ SÜRE TANINDI

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ABD merkezli bir firmaya satılması için tanınan süreyi tekrar uzattı. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, sosyal medya uygulaması için 90 gün ek süre sağlayan kararnamesini imzaladığını ifade etti. Trump’ın sözleri şöyle oldu: “TikTok’un kapanış tarihini 90 gün uzatacak Başkanlık Kararnamesini az önce imzaladım.” Bu yeni süre, 17 Eylül 2025’e kadar geçerli olacak. Karar, önceden belirlenen kapatılma tarihini 3 ay ileriye taşıyor.

Trump, daha önce de 4 Nisan’da benzer bir karar almıştı. O zaman TikTok’a 75 gün süre vermiş ve uygulamanın faaliyetlerini sürdürmesinden yana olduğunu belirtmişti. Son karar ile birlikte TikTok, toplamda 165 gün ek süre kazanmış oluyor. Yasanın ilk kez uygulandığı 19 Ocak tarihinde TikTok, ABD’de erişime kapatılmıştı. Ancak aynı gün içerisinde tekrar açılan platform, Trump’ın imzaladığı ilk kararnamesi ile 75 günlük ek süre elde etmişti.

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