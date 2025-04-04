Trump, TikTok Süresini Uzatı

TIKTOK ANLAŞMASI İÇİN 75 GÜNLÜK EK SÜRE

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada TikTok’un kurtarılması için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. “Yönetimim TikTok’u kurtarmak için bir anlaşma üzerinde çok sıkı çalışıyor ve büyük ilerleme kaydettik. Anlaşma gerekli tüm onayları alabilmesi için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu nedenle TikTok’u 75 gün daha açık tutmak için bir kararname imzalıyorum.” ifadelerini kullanan Trump, sürecin devam ettiğini vurguladı.

ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİ VE TİCARİ TARİFELER

Trump, Çin ile iyi niyetli iş birliğini sürdürmeyi umduklarını dile getirdi. Çin’in tarifelerden memnun olmadığını anladığını ancak bu uygulamanın ABD-Çin ticaret dengesi için gerekli olduğunu savundu. “Bu durum tarifelerin en güçlü ekonomik araç olduğunu ve ABD’nin ulusal güvenliği için kritik önem taşıdığını gösteriyor.” şeklinde konuşan Trump, TikTok’un kapatılmasını istemediklerini de ekledi: “TikTok’un karanlığa gömülmesini istemiyoruz. Anlaşmayı sonuçlandırmak için TikTok ve Çin ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

TIKTOK’UN ABD’Lİ ŞİRKETE DEVRİ ŞARTI

TikTok’un ABD’de yasaklanma tehlikesi, uygulamanın bir Amerikan firmasına satılmaması durumunda gündeme gelmişti. Trump yönetimi, TikTok’un yüzde 50 hissesinin ABD’li bir şirkete devredilmesini şart koşuyor. Eski başkan, “TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin’in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin’e tarife koyarız.” açıklamasını yapmıştı.

TARİFE İNDİRİMİ KARŞILIĞINDA ONAY MESAJI

Trump, TikTok’un satın alma sürecinde anlaşma sağlanamazsa ek süre verilebileceğini de belirtti. Çin’in onayı karşılığında Pekin yönetimine tarife indirimi teklif edilebileceği sinyalini veren Trump, bu hamlenin pazarlık sürecinin bir parçası olduğunu ima etti. TikTok’un ABD pazarındaki geleceği, devam eden müzakerelerin sonucuna bağlı görünüyor.