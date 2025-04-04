Trump, TikTok Süresini Uzatı

TIKTOK ANLAŞMASI İÇİN 75 GÜNLÜK EK SÜRE

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada TikTok’un geleceğiyle ilgili önemli bir adım attığını duyurdu. “Yönetimim TikTok’u kurtarmak için bir anlaşma üzerinde çok sıkı çalışıyor ve büyük ilerleme kaydettik. Anlaşma gerekli tüm onayları alabilmesi için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu nedenle TikTok’u 75 gün daha açık tutmak için bir kararname imzalıyorum.” ifadelerini kullanan Trump, sürecin devam ettiğini vurguladı.

ÇİN İLE İLİŞKİLER VE TİCARİ TARİFELER

Trump, Çin ile iyi niyetle çalışmaya devam etmeyi umduklarını belirtti. Çin’in karşılıklı tarifelerden memnun olmadığını anladığını ancak bu tarifelerin ABD-Çin ticaretinde adil dengenin sağlanması için gerekli olduğunu söyledi. “Bu durum, tarifelerin en güçlü ekonomik araç olduğunu ve ABD’nin ulusal güvenliği için kritik önem taşıdığını kanıtlıyor.” şeklinde konuşan Trump, TikTok’un kapatılmasını istemediklerini de ekledi: “TikTok’un karanlığa gömülmesini istemiyoruz. Anlaşmayı sonuçlandırmak için TikTok ve Çin ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

TIKTOK’UN ABD’Lİ ŞİRKETE DEVRİ ŞARTI

TikTok, ABD’de faaliyetlerini sürdürebilmek için yüzde 50 hissesinin Amerikan menşeli bir şirkete devredilmesi gerekliliğiyle karşı karşıya. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, “TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin’in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin’e tarife koyarız.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, Çin’in TikTok’un satışını onaylaması durumunda Pekin yönetimine tarife indirimi yapılabileceğine dair sinyaller vermişti.

YASAK SÜRECİ VE UZATMA KARARI

TikTok, ABD’de yasaklanma tehdidiyle karşılaştıktan sonra 19 Ocak’ta geçici olarak erişime kapatılmış, ancak aynı gün yeniden açılmıştı. Trump, göreve başladığı ilk gün bu yasağın 75 gün ertelenmesi kararını almıştı. Şimdi ise ek süre vererek anlaşma müzakerelerinin devam etmesine olanak tanıdı.