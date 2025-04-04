Trump, TikTok Süresini Uzattı

TIKTOK İÇİN YENİ 75 GÜNLÜK SÜRE

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada TikTok’un kaderiyle ilgili önemli bir kararname imzaladığını duyurdu. “Yönetimim TikTok’u kurtarmak için bir anlaşma üzerinde çok sıkı çalışıyor ve büyük ilerleme kaydettik. Anlaşma gerekli tüm onayları alabilmesi için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu nedenle TikTok’u 75 gün daha açık tutmak için bir kararname imzalıyorum.” ifadelerini kullanan Trump, Çin ile iş birliğini sürdürme arzusunu da dile getirdi.

ÇİN İLE TİCARİ GERİLİM VE TIKTOK MESAJI

Trump, Çin’in ABD tarafından uygulanan karşılıklı tarifelerden memnun olmadığını anladığını ancak bu tarifelerin iki ülke arasında adil ticaret için gerekli olduğunu vurguladı. “Bu durum, tarifelerin en güçlü ekonomik araç olduğunu ve ABD’nin ulusal güvenliği için kritik önem taşıdığını kanıtlıyor.” şeklinde konuşan Trump, TikTok’un kapatılmasını istemediklerini belirterek, “TikTok’un karanlığa gömülmesini istemiyoruz. Anlaşmayı sonuçlandırmak için TikTok ve Çin ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” dedi.

TIKTOK’UN ABD’Lİ ŞİRKETE DEVRİ ŞARTI

ABD’de TikTok’un bir Amerikan firmasına satılmaması durumunda yasaklanmasını öngören yasa nedeniyle uygulama, 19 Ocak’ta geçici olarak kapatılmış ancak aynı gün yeniden erişime açılmıştı. Trump, TikTok’un yasaklanmasına karşı olduğunu ancak yasağın kaldırılması için uygulamanın yüzde 50’sinin ABD’li bir şirkete devredilmesi gerektiğini ifade etti. “TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin’in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin’e tarife koyarız.” açıklamasını yapan Trump, süre uzatımı ve tarife pazarlığı mesajları verdi.

ANLAŞMA SÜRECİ VE TARİFE PAZARLIĞI

Trump, TikTok’un ABD’li bir şirket tarafından satın alınmasına yönelik anlaşma sağlanamaması halinde sürenin uzatılabileceğini belirtti. Ayrıca Çin’in TikTok’un satışını onaylaması karşılığında Pekin yönetimine tarife indirimi yapılabileceğine dair sinyaller verdi. Bu açıklamalar, ABD-Çin arasındaki teknoloji ve ticaret geriliminin TikTok üzerinden nasıl şekillendiğini gösteriyor.