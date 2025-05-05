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Trump: TikTok Yasak Tarihi Uzatılabilir

TIKTOK YASAKLA İLGİLİ MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli TikTok’un bir Amerikan şirketine satılmaması durumunda ABD’deki yasaklanma sürecinin uzatılabileceğine dair sinyaller verdi. Trump, NBC News’e verdiği mülakatta TikTok uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Herhangi bir anlaşma olmaması durumunda uygulamanın yasaklanmasına dair yasanın yürürlüğe gireceği tarih ile ilgili olarak, Trump, “uzatabileceğim” ifadelerini kullandı.

GENÇLER ARASINDA POPÜLERLİĞİ VURGULADI

TikTok’un Amerika’daki gençler arasında ne denli popüler olduğunu vurgulayan Trump, uygulamanın “kalbinde bir yeri” olduğunu belirtti. TikTok, Amerikan firmasına devredilmemesi halinde yasaklanacağına dair yasaya göre, 19 Ocak’ta ABD’de kullanılmaz hale gelmiş, ancak aynı gün içinde tekrar erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Trump, göreve başladığı ilk gün bu yasanın uygulanmasının 75 gün süreyle askıya alınmasına ilişkin kararnamesini imzalamış ve ardından 4 Nisan’da bu süreyi 75 gün daha uzatmıştı.

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