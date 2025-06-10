Trump: Tükürürlerse, Ulusal Muhafızlar Vurur

TRUMP’IN PAYLAŞIMI VE PROTESTOLAR ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Los Angeles’taki protestolarla ilgili bir paylaşım yaptı. Protestocuları “isyancı” olarak tanımlayan Trump, bu kişilerin Ulusal Muhafız görevlilerine karşı töhmetler bulunduğunu öne sürdü. Trump, “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” şeklinde konuştu.

ULUSAL MUHAFAZARLARA YAPILAN SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

Trump, bu tür eylemlerin Ulusal Muhafız birliklerine yapılmasını kabul etmeyeceklerinin altını çizerken, “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newsom’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” dedi. Paylaşımında, California’nın Demokrat Valisi Newsom’un soyadını “scum” (pislik) kelimesine benzeterek yazması dikkat çekti.

LOUISANA’DA ICE karşıtı PROTESTOLARIN ARTIŞI

Los Angeles’ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ediyor. Trump yönetimi, bu protestolara yönelik sert açıklamalar yaparak durumun kontrol altına alınması için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini belirtti. Protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınırken güvenlik güçleriyle protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.