Trump: Türkiye ile eskiye döneceğiz

ABD'li Rahip Brunson ile ilgili karar sonrası Trump'tan açıklama geldi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yargılanan ABD’li Rahip Brunson ile ilgili karar sonrası Trump’tan açıklamalar peşi sıra geldi.

Türkiye’de yargılandığı davada serbest bırakılan ABD’li rahip Andrew Brunson, ABD Hava Kuvvetleri’nin üssüne iniş yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, dün serbest bırakılan Rahip Andrew Brunson ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump, Brunson’ın serbest bırakılması konusunda Türkiye’ye teşekkür etti. Ayrıca, Brunson’ın serbest bırakılmasının son dönemde kötü olan ABD-Türkiye ilişkilerini iyi yönde etkileyeceğini belirtti

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson, serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü.

DHA’nın haberine göre Brunson’u ABD’ye getiren askeri uçak Marryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü’ne indi.

BRUNSON BÖYLE KARŞILANDI

Brunson’ı havalimanında yetkililer karşıladı. Brunson daha sonra Başkan Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray’a geçti.

Buradaki görüşmede Başkan Trump, rahip Brunson’a, “Sormam gerek, Türkiye’ye bir daha gitmek ister misiniz?” diye sordu. Brunson, bu soruya “Türkiye’yi çok seviyorum, Türk halkını çok seviyorum” karşılığını verdi. Trump da “Türkler harika insanlar.” dedi.

HABERTURK