Trump, Türkiye’ye F-35 Satışını Değerlendiriyor

DONALD TRUMP’IN F-35 SATIŞINA OLUMLU YAKLAŞIMI

ABD medyasında yayımlanan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışını olumlu değerlendiriyor. Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi veren iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump’ın Türkiye’ye F-35 satışını masaya yatırdığı ifade edildi.

S-400’E YÖNELİK ANLAŞMA VE F-35 SATIŞI

Habere göre, Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra Türkiye’ye uygulanan yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satış sürecini başlatmayı değerlendiriyor. Haberde, “Trump, iki tarafın, Türkiye’nin S-400’leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye’ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu” ifade etti.

CAATSA YAPTIRIMLARI VE SATIŞIN GERÇEKLEŞMESİ

Söz konusu F-35 uçaklarının Türkiye’ye satışı için ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiği belirtiliyor. Trump, ekibinden “Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine” dair bir çalışma yapmalarını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın 16 Mart’ta yaptığı telefon görüşmesinde birçok ikili ve bölgesel konuların kapsamlı bir şekilde ele alındığı aktarılıyor.