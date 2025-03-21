Trump, Türkiye’ye F-35 Satışını Değerlendiriyor

ABD BAŞKANINDAN F-35 SATIŞINA YENİ BAKIŞ

ABD’deki haber kaynaklarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışına olumlu yaklaşıyor. American Fox News kanalında yayımlanan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayanan haberde, Trump’ın Ankara’ya F-35 satışını değerlendirdiği ifade ediliyor.

S-400’LERE KARŞILIK F-35 SATIŞI

Görüşme sonrası Trump, Türkiye’ye yönelik uygulanan yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını tekrar başlatmayı değerlendiriyor. Haberde, “Trump, iki tarafın, Türkiye’nin S-400’leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye’ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti” deniyor.

CAATSA YAPTIRIMLARI ENGELİ

Türkiye’ye satılacak bu uçaklar için ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) çerçevesindeki yaptırımları kaldırması gerektiği vurgulanıyor. Trump, ekibine Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceği konusunda araştırma yapılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın 16 Mart’ta yaptığı telefon görüşmesinde, birçok ikili ve bölgesel mesele kapsamlı bir şekilde ele alındı.