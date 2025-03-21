Trump, Türkiye’ye F-35 Satışını Düşünüyor

TRUMP, F-35 SATIŞINA OLUMSUZ BAKMIYOR

ABD medyasında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışına dair olumlu bir yaklaşım sergiliyor. Amerikan Fox News kanalında yayınlanan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak üzerinden aktarılan haberde, Trump’ın Ankara’ya F-35 satışını değerlendirdiği ifade ediliyor.

F-35 UÇAKLARININ SATIŞI VE S-400 MESELESİ

Haberde yer alan bilgilere göre, Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı planlıyor. “Trump, iki tarafın Türkiye’nin S-400’leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması durumunda Türkiye’ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu” belirtmiş.

CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI GEREKİYOR

Türkiye’ye F-35 satışının gerçekleştirilebilmesi için ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımları kaldırması gerektiği vurgulanıyor. Trump, ekibinden “Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine” yönelik bir çalışma yapılmasını istemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın 16 Mart’taki telefon görüşmesinde birçok ikili ve bölgesel mesele kapsamlı şekilde ele alınmış.