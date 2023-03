Trump tutuklanacak mı?

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump’ın tutuklanacağı haberi dünya basınını salladı.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels’a yaptığı iddia edilen sus payı ödemesi nedeniyle bugün tutuklanacağını iddia etti. Trump’ın destekçileri sokaklara dökülürken, ülke Trump destekçileri ve karşıtları arasındaki muhtemel çatışmalara yönelik alarma geçti. Bununla birlikte, eğer Trump tutuklanırsa bir suçla itham edilen ilk eski ABD başkanı olacak ve Florida’daki evinden New York’a getirilecek.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, kendisi ait sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda, bugün tutuklanmayı beklediğini söyledi. 76 yaşındaki siyasetçi, destekçilerini gözaltına alınması ve suçlanması halinde, yetkilileri protesto etmeye çağırdı.

Trump destekçileri, bugün Trump’ın Florida’daki evinin önünde, Manhattan Savcılığı önünde ve New York’taki Trump Towers önünde toplanmaya başladı. New York’taki yetkililer, Trump’ın tutuklanması halinde patlak verecek gösterilere karşı kapsamlı hazırlık yaptığını açıkladı. New York emniyeti ise protestolara yönelik 700 polis görevlendirdiğini duyurdu. Eyaletteki yöneticilerin de olası protestolara karşı olağanüstü toplantılar yaptığı ifade edildi. Yetkililerin Trump yanlısı ve karşıtları arasında çatışma çıkmasından endişelendiği belirtiliyor.

Trump, soruşturmayı “Cumhuriyetçi Parti’nin açık ara önde gelen adayını devirmeye çalışan siyasi bir cadı avı” olarak tanımlayan uzun bir açıklama yayınladı. Trump, “Kesinlikle yanlış bir şey yapmadım. Yozlaşmış, ahlaksızlaşmış ve silahlanmış adalet sistemini eleştiriyorum.” dedi. Ancak Trump’ın bir sözcüsünün kendilerine herhangi bir tutuklama haberi gelmediğini söyledi.

Bununla birlikte, Cumhuriyetçi siyasetçiye 2016 başkanlık kampanyasının sonlarına doğru porno yıldızı Stormy Daniels’a iddia edilen ilişki konusunda sessiz kalması karşılığında ödeme yaptığına dair dava, Trump’la ilgili davalardan yalnızca birini oluşturuyor.