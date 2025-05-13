Trump, Uçak Hediyesini Savundu

TRUMP’IN JET ALIMI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın Amerika’nın Air Force One başkanlık uçağı olarak kullanılmak üzere Katar’dan lüks bir jumbo jet alma planını açıkladı. 12 Mayıs’ta Beyaz Saray’da gazetecilere “Bize bir hediye veriyorlar” diyen Trump, bu durumu kabul etmezse “aptal bir insan” olacağını belirtti.

KATAR’IN AÇIKLAMASI

Katarlı bir yetkili, uçağı hediye olarak nitelendirmenin “yanlış” olacağını bildirdi. Yetkili, “geçici kullanım” için bir uçağın transferinin iki ülke arasında görüşüldüğünü ifade etti. Bu haber, Trump’ın ikinci döneminin ilk büyük dış gezisi kapsamında Katar’ı ziyaret edeceği zaman diliminde geldi. Trump, ABD’nin Doha’ya “güvenlik ve emniyet açısından yıllar boyunca çok yardımcı olduğunu” ve ülkenin “liderliğine büyük saygı duyduğunu” aktardı. Katar’ın ABD’ye bir Boeing jeti sağlamasının “çok güzel bir jest” olacağını söyledi. Aynı zamanda, ABD hükümetinin Boeing’den iki yeni jet beklediğini de ekledi.

YASAL VE ETİK ELEŞTİRİLER

Uçağın potansiyel değeri ve başka bir ülke tarafından veriliyor olması, yasal ve etik eleştirilere yol açtı. ABD Anayasası, başkanların yabancı hükümetlerden kabul edebileceği hediyeleri kısıtlayan bir hükme sahip. California Senatörü Adam Schiff, “seçilmiş hiçbir yetkilinin Kongre onayı olmadan yabancı bir devlet liderinden her ne türden olursa olsun… herhangi bir hediye kabul edemeyeceğini” belirten bir bölümü paylaştı. Kongre Üyesi Ritchie Torres, bu uçağın “yabancı bir hükümet tarafından bir başkana verilmiş en değerli hediye” olabileceğini söyleyerek Hükümet Mesuliyet Ofisi’ni soruşturma açmaya çağırdı.

BEYAZ SARAY’DAN YORUM

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, “yabancı bir hükümet tarafından verilen herhangi bir hediyenin her zaman yürürlükteki tüm yasalara tam uyum içinde kabul edildiğini” belirtti ve “Başkan Trump’ın yönetimi tam şeffaflık konusunda kararlıdır” dedi. Beyaz Saray’ın mevcut filosu, özel iletişim ekipmanlarıyla donatılmış iki Boeing 747-200B uçağını içeriyor. Uçaklar, 1990 ve 1991’den beri hizmette. Katar’ın, “uçan saraya” dönüştürülmüş çok daha yeni bir model olan Boeing 747-8’in bir versiyonunu teklif edebileceği bildiriliyor.

BİR HEDİYE OLARAK GÜNDEME GELİYOR

CBS’e göre, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki uçağın ABD’ye verilmesi halinde hemen kullanıma hazır olmayacağı çünkü güçlendirilmesi ve güvenlik yetkilileri tarafından denetlenmesi gerektiği belirtiliyor. Boeing, Beyaz Saray’a iki adet 747-8 temin etmek üzere bir sözleşme imzalamış ancak Trump, firmanın teslim programının gerisinde kaldığından şikayet etmişti. Katar, daha önce de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu başka ülkelere özel jetler sunmuştu.

TRUMP’IN YETKİLERİ ÜZERİNDEN ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Bu, Trump’ın Katar ile yaptığı ilk anlaşma değil. Geçen ay Trump’ın şirketi, Katar’da lüks bir golf tesisi inşa etmek üzere bir anlaşma imzalamıştı. Trump’ın alabileceği uçak, görev süresinin sonunda, bir ABD liderinin görevde olduğu döneme ait eserlerden oluşan başkanlık kütüphanesine bağışlanacak. Air Force One uçakları genellikle bir sonraki yönetime devredilir. Trump, 2017’de başlayan ilk görev süresinde çıkar çatışmalarıyla suçlanmış, çeşitli yollarla kendini zenginleştirmekle eleştirilmişti.

OLASI PROTESTOLAR VE YASAL DURUM

Georgetown Üniversitesi’nde hukuk profesörü David Super, uçağın olası devrini “Burnuma pis kokular gelse de resmi olarak bu, makam sahibine değil [ABD] hükümetine yapılan bir devir” şeklinde yorumladı. Super, jetin Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra özel hayatında kullanabilmesi halinde yasadışı bir kişisel hediye olabileceğini belirtti. Ayrıca, Kongre’nin bunu kınayan bir karar alabileceğini ancak Cumhuriyetçilerin Kongre’deki hakimiyetinin göz önünde bulundurulduğunda bunun olası görünmediğinin altını çizdi.