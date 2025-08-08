Trump, Üçlü Mutabakatı Açıkladı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN TARİHİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleşen zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile birlikte önemli bir mutabakata imza atıldığını duyurdu. Trump, “Ermenistan ile Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan’a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli” şeklinde ifadeler kullandı.

Azerbaycan CUMHURBAŞKANI’NDAN ÖNEMLİ İFADLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar’da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil, bölge için muazzam fırsatlar yaratacak. Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için Trump’a teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı” dedi. Bu gelişme, bölgedeki barış ortamına katkıda bulunması açısından büyük bir önem taşıyor.