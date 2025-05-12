Trump, Ücretsiz Boeing 747-8 Açıklaması Yaptı

TRUMP’TAN BOEING 747-8 AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon’a Boeing 747-8 uçağının hediye edileceğini duyurdu. Trump, Truth Social hesabında, ABD medyasındaki Katar’ın ülkeye uçak hibe edeceğine dair iddialara yanıt verdi. Pentagon’un 40 yıllık Air Force One uçağı yerine Boeing 747-8’i kabul edeceğini belirten Trump, bu yeni uçağın “tamamen ücretsiz” olacağını kaydetti.

KATARLI YETKİLİDEN AÇIKLAMA

New York Times gazetesinin haberine göre, Katarlı bir yetkili bu önerinin henüz değerlendirilme aşamasında olduğunu ifade etti. Beyaz Saray, kabul edilen hediyelerin yasalara uygun biçimde alınacağına dikkat çekti. Bazı Demokratlar ise bu uçak haberini Trump’ın Katar’da yeni bir golf tesisi projesini açıklaması ve Orta Doğu turunda Katar hükümeti yetkilileriyle yapacağı görüşmelerle ilişkilendirdi.

Demokrat Kongre üyeleri, uçağın maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar olduğunu belirterek, Trump’ın başkanlık görevini bıraktıktan sonra da bu uçağı nasıl kullanabileceğini sorguladı. Trump, paylaşımında Demokratları da hedef alarak, bu işlemin “kamuya açık ve şeffaf” bir işlem olmasına rağmen demokratların rahatsız olduğunu dile getirdi. Katar Hükümeti sözcüsü Ali Al-Ansari, konunun ilgili birimler tarafından incelendiğini belirtti ve henüz nihai bir karar alınmadığını vurguladı. Pentagon ve ABD Adalet Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.