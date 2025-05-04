Trump, Üçüncü Dönem Aday Olmayacak

TRUMP’IN ÜÇÜNCÜ DÖNEM İDDİALARI ÇÖZÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki görevini “devredeceğini” açıklayarak üçüncü dönem başkanlık yapma konusundaki spekülasyonları sonlandırdı. NBC News’e verdiği mülakatta, Trump, ikinci döneminin sonunda görev süresini uzatmayı düşünmediğini açık bir şekilde ifade etti. İkinci dört yıllık görevinin ilk 100 gününü tamamlayan Trump, “8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm.” dedi.

KUMANDA KOLTUĞUNU DEVRETMEYA HAZIR

Trump, “4 harika yıl geçirmek ve bunu ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçiye devretmek istiyorum.” diyerek Cumhuriyetçi Parti’de bayrağı taşımaya devam edebilecek başka isimler bulunduğunun altını çizdi. Bu noktada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun isimlerini öne çıkardı.

ANAYASAL SINIRLAMALAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Trump, ABD’de bir kişinin iki dönemden fazla başkan olamayacağına dair kuralın anayasaya uygun olup olmadığını “bilmediğini” söyleyerek dikkat çekti. Aynı zamanda “Diğerleri ‘yazılı oy kullanabilirsiniz’ diyor.” ifadesini kullandı. Mart ayında, üçüncü kez adaylık düşüncesinin “şaka olmadığını” ve müttefiklerinden yeniden aday olması için “güçlü teklifler” aldığını belirtmişti. ABD Anayasası’nın 22. ek maddesi, “Hiç kimse cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez.” hükmünü taşırken, bu kuralın hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’daki üçte iki çoğunluk veya eyalet meclislerinin benzer desteği ile değiştirilme olasılığı bulunduğunu vurguladı.