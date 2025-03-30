Trump, Üçüncü Dönem İçin Yollar Arıyor

TRUMP’IN ÜÇÜNCÜ DÖNEM TALEBİ KONUŞULUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Anayasa’nın 22. maddesi gereği Beyaz Saray’da üçüncü dönem görev yapma olasılığını göz ardı etmeyerek, “Bunu yapmanın yolları var ve şaka yapmıyorum” dedi. Trump, ABD basınına verdiği röportajda üçüncü kez başkanlık adaylığını gündeme getirirken, “Çalışmayı seviyorum. Birçok kişi bunu yapmamı istiyor. Ama yönetimin çok erken bir dönemindeyiz. Önceliğim mevcut görevim” şeklinde konuştu. Üçüncü dönem için bir planın olup olmadığını soran gazetecilere Trump, “Bunu yapabileceğiniz yöntemler var” yanıtını verdi. Başkan Yardımcısı James David Vance’in aday olup görevi kendisine devretmesi gibi senaryolar hakkında ise, “Bu bir yöntem, ama başkaları da var” ifadesiyle alternatiflerin mümkün olduğunu belirtti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE YASAMA SÜRECİ

ABD Anayasası’nın 22. maddesi, bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapmasını yasaklıyor. Ancak bu yasayı değiştirmek oldukça zorlu bir süreç. Kongre’nin üçte iki çoğunluğunun oyu veya eyaletlerin üçte ikisinin anayasa değişikliği konvansiyonu çağrısında bulunması gerekiyor. Her iki durumda da değişikliğin uygulanabilmesi için eyaletlerin dörtte üçünün onayı şart. Cumhuriyetçi Tennessee Temsilcisi Andy Ogles, bu tartışmaları yasama boyutuna taşıyarak başkanlık görev süresinin uzatılmasına yönelik bir karar tasarısı hazırladı. Ayrıca, Trump’ın yakın müttefiklerinden Steve Bannon, Trump’ın “2028’de yeniden aday olacağına ve kazanacağına” inandığını belirtti.

TRUMP’IN RUSYA AÇIKLAMALARI VE PETROL YENİ YAPTIRIMLARI

Trump, Rusya’nın Ukrayna ile ateşkes konusunda herhangi bir adım atmaması durumunda Rus petrolüne yönelik ikinci gümrük vergileri getireceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e yönelik eleştirileri hakkında Trump, bu duruma “çok kızdığını ve öfkelendiğini” vurguladı. “Eğer Rusya ve ben Ukrayna’da akan kanı durdurma konusunda bir anlaşmaya varamazsak ve bunun Rusya’nın suçu olduğunu düşünürsem, Rusya’dan çıkan tüm petrole ikincil gümrük vergileri koyacağım. Rusya’dan petrol alırsanız, ABD’de iş yapamazsınız” açıklamasında bulundu. Trump, Rus petrolüne yüzde 25 ila yüzde 50 arasında değişen vergiler getirmeyi planladığını ekledi.

PUTİN İLE YENİ GÖRÜŞME PLANI

Trump, Putin’le bu hafta tekrar görüşmeyi hedeflediğini ve ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, “Doğru şeyi yaparsa, öfkem hızla dağılır” dedi.