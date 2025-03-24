Trump: Ukrayna Anlaşması Yakında İmzalanabilir

GELİR PAYLAŞIM ANLAŞMASI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan hükümeti ile Ukrayna arasında Ukrayna’nın kritik mineralleriyle ilgili bir gelir paylaşım anlaşmasının yakın bir zamanda imzalanmasını beklediğini aktardı. Kabine üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, ABD’nin Ukrayna ile Amerikalı şirketlerin Ukrayna’daki enerji santrallerine sahip olma olasılığı hakkında da görüştüklerini ifade etti.

GÖRÜŞMELER RİYAD’DA DEVAM EDİYOR

ABD heyeti, pazar günü Ukrayna yetkilileriyle buluşurken, bugün de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Rus yetkililerle bir araya geldi. İki heyet arasındaki görüşmelerin ana odak noktası, Karadeniz’de bir ateşkes sağlanması olurken, Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı üç yıldır sürdürdüğü savaşı sonlandırmak amacıyla başka konuların da ele alındığını vurguladı. Trump, “Şu anda toprak meselelerini konuşuyoruz. Sınır hatlarını konuşuyoruz. Enerji ve enerji santrallerinin mülkiyetini konuşuyoruz. Bazı kişiler, ABD’nin enerji santrallerine sahip olması gerektiğini söylüyor… çünkü bu alanda uzmanlığa sahibiz.” dedi.

ZELENSKİ İLE TARTIŞMA SONRASI GÜNDEM DEĞİŞİYOR

Geçmişte, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray’da bir araya gelmişti. İki lider arasındaki tartışma sonrasında Zelenski, imzalanması beklenen nadir metaller anlaşmasını imzalamadan Beyaz Saray’dan ayrılmıştı. Bu tartışma, dünya gündemine oturmuş ve Avrupa liderleri, Zelenski’yi destekleyen mesajlar paylaşmıştı. Daha sonra, Zelenski ve diğer Ukraynalı yetkililer, ABD ile anlaşma sağlama konusunda istekli olduklarını tekrar dile getirmişti.