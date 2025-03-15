Trump: Ukrayna Ateşkesi Kabul Etti, Rusya’yı İkna Edebiliriz

TRUMP’IN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna savaşına dair bazı değerlendirmelerde bulundu. Trump, “Bugün Rusya ve Ukrayna’yla çok iyi görüşmeler yaptık. Güzel haberler aldım. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya’yı da zor da olsa ikna edebiliriz. Güzel cevaplar alıyoruz.” şeklinde konuştu.

BİDEN’A ELEŞTİRİLER

Savaş nedeniyle eski Başkan Joe Biden’ı da hedef alan Trump, “Rusya ile bizi hiç uğraştırmamalıydı” diyerek eleştirdi ve “Biden bu savaşa hiç izin vermemeliydi. Kendinden çok daha büyük birine çok paran da olsa sataşmazsın.” ifadelerini kullandı.

İNSAN KAYIPLARI VE SAVAŞIN SEYRİ

Trump, devamında savaşın sonuçlarına dikkat çekerek günde yaklaşık 2 bin genç insanın hayatını kaybettiğini belirtti ve “Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı’na doğru gidiyordu. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu.” şeklinde açıklamalarda bulundu.