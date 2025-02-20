Trump: “Ukrayna’da Seçim Zamanı Geldi”

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’dan Washington’a dönüş yolunda gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Moskova ile bir anlaşma yapılabileceğini ifade eden Trump, Ukrayna’da uzun bir süredir seçim yapılmadığını vurguladı. “Artık seçim zamanı geldi ve aynı zamanda ABD’nin sağladığı tüm paranın nereye gittiğini öğrenmenin de vakti geldi” dedi. Yaptığı açıklamada Rusya ile temasların sürdüğünü ve savaşın sona erdirilmesi için bir çözüm bulunabileceğini belirtti.

RUSYA İLE ANLAŞMA İHTİMALI

Trump, “Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Potansiyel olarak milyonlarca insanın daha öldürülmesini durdurmak için bir anlaşma yapabiliriz” şeklinde konuşarak, savaşın sona erdirilmesi konusunda Rusya’nın avantajlı bir konumda olduğunu savundu. “Bence Ruslar savaşın bittiğini görmek istiyor. Kartlar biraz onların elinde çünkü çok fazla toprak ele geçirdiler” ifadeleriyle durumu değerlendirdi. ABD’nin bugüne kadar Ukrayna’ya 350 milyar dolar harcadığını açıklayan Trump, bu paranın karşılığında Ukrayna’dan değerli topraklar ve madenlerle ilgili bir anlaşma talep ettiklerini ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in anlaşmayı imzalamadığını aktardı.

AVRUPA İLE GÖRÜŞMELER VE ÇİN İLE İLİŞKİLER

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Washington’u ziyaret edeceğini duyurdu. Görüşmelerin kesin tarihine ilişkin bilgi vermeyen Trump, “Belki pazartesi olabilir” dedi. Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi ilişkileri olduğunu belirtip, iki ülke arasındaki rekabetin devam ettiğini ifade etti. Ticaret konusuyla ilgili olarak, Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

GRÖNLAND VE TIKTOK KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER

Daha önce gündeme taşıdığı Grönland’ı satın alma fikrini de yineleyen Trump, “Ulusal güvenlik açısından Grönland’a sahip olmak zorundayız. Modern silahlar, uçaklar ve hız nedeniyle bu bölge çok daha önemli hale geldi” açıklamasında bulundu. TikTok’un satışı konusunda da, “TikTok’u satın almak isteyen birçok kişi var. Bu konuda öncelikle Çin ile konuşacağız. Eğer TikTok’u hayatta tutmak ve iyi bir yönetime devretmek mümkünse, bunu yapmak isteriz” dedi.

Trump’ın bu açıklamaları, ABD’nin Ukrayna, Rusya, Çin ve Avrupa ile ilişkileri açısından önemli mesajlar verirken, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde Trump’ın dış politikasına dair ipuçları sunuyor.