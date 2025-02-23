Trump: “Ukrayna’dan Her Şeyi İstiyoruz”

TRUMP’IN CPAC 2025 KONFERANSINDA YER ALAN AÇIKLAMALARI

Trump, Washington’da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025’te konuşma yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının son bulması gerektiğine dikkat çekti ve “Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli” dedi. Üç yıldır süren bu savaşta ABD’nin Ukrayna için 350 milyar dolar harcadığını belirten Trump, eski Başkan Joe Biden’ı eleştirerek, “Çünkü aptal ve beceriksiz bir başkan ve yönetim vardı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ukrayna ile bir anlaşmaya “oldukça yakın” olduklarını vurguladı ve Kiev yönetiminden ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı yardımları geri talep ederek, “Kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi” dedi.

TRUMP’IN ABD MEDYASINA YÖNELTİĞİ ELEŞTİRİLER

Donald Trump, uluslararası düzeyde katılımın olduğu CPAC konferansında, ikinci başkanlık döneminin ilk ayında aldığı kararları savunmanın yanında bazı ABD medyasına da sert eleştiriler yöneltti. Yalan haber yapma suçlamasında bulunduğu MSNBC’ye “Demokrasi için bir tehdit”, CNN’e “zavallı” deyişinde bulundu. Aynı zamanda, New York Times ve Washington Post’un artık kimse tarafından okunmadığını iddia etti.