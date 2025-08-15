Trump, Ukrayna İçin Kararlarını Vermeli

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da gerçekleşecek görüşmede Ukrayna ile Rusya arasında toprak değişimi konusunda tartışmaların yapılacağını anlattı. Trump, bu konudaki nihai kararın Ukrayna’nın alması gerektiğini belirtti. Uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirve için Alaska’ya giderken değerlendirmelerde bulundu.

YAPTIRIM UYARISI

Trump, Rusya’nın savaş durdurma yönünde herhangi bir adım atmaması durumunda ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkat çekerek, “Rusya için ekonomik açıdan çok ciddi sonuçları olacak” dedi. Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilip verilmeyeceği sorusuna ise “Evet, bu mümkün. Avrupa Birliği ve bazı diğer ülkelerle birlikte sağlayabiliriz. Ancak bu, elbette NATO çerçevesinde olmayacak” ifadeleriyle yanıt verdi.

TOPRAK DEĞİŞİMİ GÖRÜŞMELERİ

Alaska’daki görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında toprak değişimi konusunun da gündeme geleceğini belirten Trump, “Bu kararı Ukrayna vermeli, bence doğru kararı vereceklerdir. Ben burada Ukrayna adına pazarlık yapmak için bulunmuyorum. Onları müzakere masasına oturtmak için buradayım. İki taraf bu konuda görüşmeler yapacak” dedi. Bu süreçte, Trump’ın rolü müzakere masasında iki tarafı bir araya getirmek olarak öne çıkıyor.

RUSYA’YA YÖNELİK İTHAMLAR

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geçtiğimiz günlerde yaptığı dron saldırılarına işaret eden Trump, “Ruslar bu şekilde pazarlık yapmaya çalışıyor. Putin bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Bunun daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı olacağını sanıyor, ama aslında bu ona zarar veriyor” diyerek Rusya’nın taktiğine karşı eleştirisini dile getirdi. Bu süreçte Trump, müzakerelerin doğru şekilde ilerlemesi için dikkatli adımlar atılması gerektiğinin altını çiziyor.