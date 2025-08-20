Trump, Ukrayna’nın Asla NATO Olmayacağını Belirtti

BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki barış sürecine dair önemli açıklamalar yaptı. Trump, Ukrayna’nın “asla NATO’nun parçası olmayacağını” belirtti. Fox News’e verdiği bir mülakatta, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri toplantıya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenski arasındaki ilişkilerle ilgili sorulara, “Belki düşündüğümden daha iyi anlaşmaları olabilir” cevabını verdi. Ayrıca, Avrupalı liderlerin ABD’ye duyduğu saygının geçtiğimiz yılki durumdan farklı olduğunu vurguladı ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek istediklerini ifade etti.

Trump, Putin ve Zelenski’nin olası görüşmesi hakkında, “Önce ikisi bir araya gelsinler. Tam olarak arkadaş sayılmazlar.” dedi. Dün Putin ile telefonda görüştüğünü aktaran Trump, “bir şeyleri başarmaya az kaldığını” belirterek, savaşların en zoru olarak Rusya-Ukrayna Savaşı’nı nitelendirdi. Trump, Putin ile Avrupalı liderlerin önünde görüşmediğini, aralarındaki “pek sıcak ilişkiler” olmadığını kaydederek, “Umarım Başkan Putin iyi davranır. Olmazsa zor bir durum olacak.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Zelenski’nin barış için “biraz esneklik göstermesi” gerektiğini söyledi. Trump, savaşın başlatılmaması gereken bir durum olduğunu da ekledi.

Putin ve Zelenski arasındaki teması ayarlamak adına “bir nevi ayarlama yaptığını” ifade eden Trump, “Kararları onlar veriyor. Her şey yolunda giderse, birlikte görüşerek de konuyu kapatacağımızı söyledim ama biliyorsunuz, bu durumda tango yapmak için iki kişi gerekir.” şeklinde konuştu. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük kötü durum” olarak tanımladı ve savaş sürecinden herkesin “usandığını” söyledi. Trump, önümüzdeki haftalarda Putin ile ilgili daha fazla bilgi alacaklarını belirtti.

Trump, Ukrayna sınırını savunmak için ABD askerlerinin sahada olmaması konusundaki güvence sorusuna, “Benim güvencem var, ben Başkanım. Ben sadece insanların öldürülmesini durdurmaya çalışıyorum.” yanıtını verdi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinde büyük bir sorumluluk üstleneceğini dile getiren Trump, “Onlar (Ukrayna), NATO’nun bir parçası olmayacak.” dedi. Trump, Ukrayna’nın her zaman “Rusya ile Avrupa’nın geri kalanı arasında büyük ve geniş bir tür tampon” olarak görüldüğünü belirtti.

Beyaz Saray’daki toplantıya katılan liderlerden birinin “bir iki ay içinde tekrar buluşma” önerisi sunduğunu aktaran Trump, “Ben de dedim ki ‘bir ay ya da iki ay mı? Bir ya da iki ayda 40 bin kişi daha ölecek, bunu bu gece yapmanız lazım.'” şeklinde konuştu. Trump, Avrupa liderlerinin bu savaşla ABD’den çok daha fazla ilgilendiğini ve ülkelerini yönetmeye geri dönmek istediklerini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna için “bir tür güvenlik sağlanacak ama bu NATO olamaz, bu asla ve asla gerçekleşmeyecek bir şey.” dedi.

Trump, güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan ettiği “kamu güvenliği acil durumu” kapsamında Washington’da yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirdiğini belirtti. Washington sokaklarında insanların artık daha rahat gezebildiğini savunan Trump, ülke sınırlarının da çok daha güvenli hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, Trump, 15 Ağustos’ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş ve nihai bir anlaşmaya varılmadığını bildirmişti.