Trump, Ukrayna-Rusya Görüşmesine Katılabilir

TRUMP’IN İSTANBUL TOPLANTISINA KATILIM İHTİMALİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yer alması durumunda şahsen katılabileceğini belirtti. Trump, “Aslında oraya uçmayı düşünüyorum. Eğer bir şeylerin olabileceğini düşünürsem, böyle bir ihtimal var” dedi.

NÜKLEER SORUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ VURGULADI

Trump, yaptığı açıklamalarda Hindistan ve Pakistan arasında sağlanan ateşkesi hatırlatarak, ABD’nin uluslararası ticaretini kullanarak bir nükleer savaşı önlediklerini ifade etti. “Cumartesi günü yönetimim, Hindistan ve Pakistan arasında tam ve derhal yürürlüğe giren bir ateşkes anlaşmasının tesis edilmesine yardımcı oldu. Bence bu kalıcı bir ateşkes olacak. Nükleer silahlarla dolu iki ülke arasında tehlikeli bir çatışmayı sona erdirdik” diye konuştu. Tarafları ikna etmek için ticaret kartını kullandıklarını da ekledi.

ÇİN İLE ANLAŞMALARINI DUYURDU

Trump, ayrıca ABD ile Çin’in mevcut tarifelerin büyük bir kısmını 90 gün süreyle askıya almayı kabul ettiklerini duyurdu. “Dün, Çin ile tam manasıyla bir ‘yeniden başlama’ gerçekleştirdik. Taraflar, 2 Nisan’dan sonra uygulamaya koyulan tarifelerin yüzde 10 seviyesine düşürülmesi konusunda anlaştı” dedi.

İLAÇ FİYATLARINDA DÜZENLEME YAPILACAK

ABD’deki ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik adımlar attıklarını belirten Trump, “Artık yabancı ülkelerin sağlık sistemlerini sübvanse etmeyecek. Reçeteli ilaç fiyatlarımız ciddi bir şekilde düşecek” ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE TEPKİ GÖSTERDİ

Trump, Avrupa Birliği’ni ABD’ye karşı acımasız davranmakla suçlayarak, Apple, Google ve Meta gibi şirketler için ağır cezalar uygulandığını dile getirdi. “Bu parayı da kendi sistemlerini finanse etmek için kullanıyorlar. Artık buna izin vermeyeceğiz” dedi.

İRAN MÜZAKERELERİNE DEĞİNDİ

Trump, İran ile nükleer müzakerelere ilişkin olumlu gelişmelerin yaşandığını, “İran’ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilemez” ifadesiyle görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

ERDOĞAN’IN ROLÜNE VURGU YAPTI

Trump, İstanbul’daki görüşmeye değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliği konusunda yeterli olduğunu belirtti. “Türkiye’de perşembe günü yapılacak toplantıyı küçümsemeyin. Çok iyi bir ev sahibi olacağını düşünüyorum” dedi.

UKRAYNA’DA SAVAŞIN DURDURULMASI GEREKİYOR

Trump, savaşın durdurulması gerektiğini vurgulayarak, “Bu durum hiçbir şekilde mantıklı değil. Kan banyosunu sona erdirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

MEHMET ÖZ’DEN TEŞEKKÜR

Basın toplantısında Dr. Mehmet Öz de Trump’a ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik çalışmaları için teşekkür etti. Öz, “Bu sektöre karşı duracak cesareti gösterdiğiniz için Tanrı sizi korusun” dedi.