Trump, Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Veriyoruz

TRUMP’IN UKRAYNA KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te başkanlık kararnamelerine imza attığı törende Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerine destek verme konusunda henüz detaylı görüşmeler yapmadıklarını ifade etti. “Ukrayna’ya güvenlik garantilerini henüz ayrıntılarını tartışmadık. Avrupa, Ukrayna’ya önemli güvenlik garantileri verecek ve vermeli de. Biz de Avrupa’ya yardım etmek için sürece dahil olacağız.” diyen Trump, NATO ile iş yapıldığını, Ukrayna ile doğrudan bir ilişki bulunmadığını belirtti.

NATO VE FÜZE TALEPLERİ

Trump, NATO’nun füzeler talep ettiğine dikkat çekerek, “NATO füzeler istiyor, Patriot füzeleri istiyorlar. Biz füzeleri NATO’ya veriyoruz. NATO da bize ödeme yapıyor. Ukrayna’ya hiç para vermiyoruz.” ifadelerini kullandı. Başkan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in neden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşme konusunda isteksiz olduğuna getirilen bir soruya ise “Onu sevmiyor. Benim de sevmediğim insanlar var.” şeklinde yanıt verdi.

NÜKLEER SİLAHLAR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Trump, Putin ile yaptığı görüşmede nükleer silahların sınırlandırılması konusunun gündeme geldiğini söyledi. “Putin’le nükleer silahları sınırlandırma üzerine konuştuk. En çok bizim, sonra Rusya’nın, sonra Çin’in nükleer silahı var. Çin çok geride ama 5 yıl sonra bizi yakalayacak.” açıklamasında bulundu.

LAVROV’DAN GÜVENLİK GARANTİLERİ AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD merkezli NBC News’e verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış için Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin yer alması gerektiğini dile getirdi. Lavrov, NATO’nun bu garantilerde rol oynamaması gerektiğini vurguladı ve garantörler arasında Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin de olabileceğini belirtti.