Trump, Ukrayna’ya N.A.T.O Kapısını Kapatıyor

TRUMP’IN UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili yapılan barış görüşmelerinde Ukrayna’nın NATO’ya dahil olmayacağını tekrar vurguladı. Fox News’e verdiği mülakatta, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenski ile olan olası anlaşmalar hakkında, “Belki düşündüğümden daha iyi anlaşmaları olabilir” dedi. Avrupalı liderlerin ABD’ye duyduğu saygıyı vurgulayan Trump, durumun bir yıl önceki gibi olmadığını vurgulayarak, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek istediklerini belirtti. Putin ve Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Trump, “Tam olarak arkadaş sayılmazlar” yorumunu yaptı.

PUTİN’LE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Trump, Putin ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde, “bir şeyleri başarmaya az kaldığını” dile getirerek, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çözümünün en zor olanı olduğunu savundu. Putin ile Avrupalı liderler arasında sıcak ilişkiler olmadığını kaydeden Trump, “Umarım Başkan Putin iyi davranır. Olmazsa zor bir durum olacak. Umarım Zelenski yapması gerekeni yapar. Onun da (barış konusunda) biraz esneklik göstermesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Savaşı “Başlatılmaması gereken bir savaş” olarak nitelendiren Trump, böyle bir çatışmanın kendi boyutlarından çok daha büyük bir ülkeye karşı çıkmak anlamına geldiğini ifade etti.

ANI GÜVENİLİR BİR ANLAŞMA İHTİMALİ

Trump, Putin ve Zelenski arasındaki görüşmelerin “bir nevi ayarlama” aşamasında olduğunu belirtti. “Kararları onlar veriyor. Her şey yolunda giderse, birlikte görüşerek konuyu kapatabileceğimizi söyledim ama bu durumda tango yapmak için iki kişi gerekir” yorumunda bulundu. Savaşı, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük kötü durum” olarak nitelendiren Trump, çatışmanın herkes için sıkıntı verici olduğunu ifade etti. Önümüzdeki haftalarda Putin hakkında daha fazla bilgi edineceklerini belirten Trump, anlaşma yapmama olasılığının da bulunduğunu kaydetti.

UKRAYNA’NIN GÜVENLİK GARANTİLERİ

Trump, Zelenski ve Putin arasında “bir tür ilişkinin var olması gerektiğini” vurguladı. “Aksi takdirde, çok fazla zaman kaybederiz” dedi. Ayrıca, Ukrayna’ya yönelik ABD askerlerinin çatışma alanında olmaması konusunda güvence vermedi ve “Benim güvencem var, ben Başkanım. Ben sadece insanların öldürülmesini durdurmaya çalışıyorum” yanıtını verdi. Güvenlik garantileri ile ilgili olarak, Avrupa ülkelerinin bu konuda büyük sorumluluk alacağını belirten Trump, “Onlar (Ukrayna), NATO’nun bir parçası olmayacak” açıklamasında bulundu.

TOPLANTININ SONUÇLARI VE ULUSAL GÜVENLİK

Trump, Beyaz Saray’daki toplantıda bir Avrupalı liderin “bir iki ay içinde tekrar buluşma” önerisinde bulunduğunu aktararak, zaman kaybına dikkat çekti. “Bir ya da iki ayda 40 bin kişi daha ölecek, bunu bu gece yapmanız lazım” şeklinde ifade etti. Ayrıca, güvenlik sağlamak amacıyla Washington’da ilan ettiği “kamu güvenliği acil durumu” kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirdiğini ve bunun başkenti daha güvenli hale getirdiğini savundu. Washington sokaklarının artık daha güvenli olduğunu belirten Trump, bazı Avrupa liderlerinin bu savaş konusunda ABD’den daha fazla meşgul olduğunu ve ülkelerini yönetmeye geri dönmek istediklerini ifade etti.