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Trump, Ulusal Güvenlik Ekibiyle Toplandı

ABD BAŞKANININ ULUSAL GÜVENLİK EKİBİ İLE TOPLANTISI

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda bir araya geldi. Bu önemli toplantıda, Başkan Yardımcısı James David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı. Toplantının temel gündem maddesi, İran-İsrail savaşı oldu.

İRAN’A SALDIRI KARARI İÇİN SÜRE

Toplantının ardından Beyaz Saray’dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Trump İran’a saldırıp saldırmama konusunda iki hafta içinde kararını verecek.” ifadesi yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, “Yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimali yüksek, ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. Önümüzdeki iki hafta içinde kararımı vereceğim” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA CEVAP VE ÇATIŞMALAR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılara İran’ın yanıt vermesiyle çatışmalar daha da şiddetlendi. Bir haftadan fazla süredir devam eden bu çatışmalarda, İsrail’in Hayfa ve Tel Aviv gibi önemli şehirlerine yönelik füze saldırılarında büyük hasarlar meydana geldi. İsrail, İran’ın kritik kentlerine yönelik saldırıları da sürdürdü ve çatışmaların bilançosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

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