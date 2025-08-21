Trump, Ulusal Muhafızlarla Devriye Gezecek

TRUMP, DEVRIYE KARARINI DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam başkent Washington DC’de polis ve ordu güçleriyle birlikte devriyeye katılacağını duyurdu. Katıldığı bir radyo programında, “Bu gece polis ve tabii ordu ile birlikte dışarı çıkmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Önceki hafta Ulusal Muhafızları sevk etme kararı alan Trump, bu süreçte başkentteki güvenliği artırmak için harekete geçiyor.

POLİS VE ORDU GÜÇLERİ İLE HAREKET

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Trump’ın planlarına dair detayların yakında açıklanacağını belirtti. Trump, artan şiddet suçları gerekçesiyle başkanlık yetkilerini kullanarak başkente binlerce Ulusal Muhafız ve federal ajan sevk etmişti. Ancak, şehir yetkilileri, suç oranlarının yükseldiği iddialarını reddederek, şiddet içeren suçların 2023 yılından bu yana ciddi bir düşüş gösterdiğini savunuyor.

VANCE’İN AÇIKLAMASI SONRASI

Trump’ın devriye kararının, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in dün başkentteki Union Station’da Ulusal Muhafızları ziyaret etmesinin ardından geldiği öğrenildi. Vance, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tam da burada, Union Station’da serseriler, uyuşturucu bağımlıları, kronik evsizler var. Ailelere saldıran, insanları tehdit eden, şiddet uygulayan akıl hastaları var ve bu çok uzun zamandır devam ediyor.”