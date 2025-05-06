Trump Umut Ediyor, Çatışma Sona Eriyor

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalarla ilgili olarak “Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum.” dedi. Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yemin töreninde, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırısına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Gelişmeyi “utanç verici” olarak nitelendiren Trump, ayrıca yeni haberler geldiğini belirtti.

UZUN SÜRELİ ÇATIŞMALAR

Trump, “Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar.” diyerek, çatışmanın zemininde yatan uzun süreli husumetlere dikkat çekti. Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir bölgesinde “hedeflere” karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi.

PAKİSTAN’DAN CEVAP

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın füze saldırılarına karşılık olarak Pakistan’ın kendi belirlediği zaman ve yerde karşılık vereceğini açıkladı. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.