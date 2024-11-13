“Trump ve Biden Beyaz Saray’da Buluştu”

TRUMP’IN BEYAZ SARAY ZİYARETİ

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray’ı ziyaret etti. Trump, burada Başkan Joe Biden ile bir araya geldi. Başkan Biden, Trump’ı seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

GÖRÜŞMEDEKİ ANLAR

Görüşmenin basına açık bölümünde Trump, “Politika zordur ve güzel bir dünya değildir. Ama bugün güzel” dedi. Basın mensupları odadan ayrılmadan önce Biden, “Tebrik ederim. Sorunsuz bir geçiş süreci olması konusunda sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı. Trump ise, “Olabildiğince sorunsuz bir geçiş olacak ve bunu gerçekten çok takdir ediyorum” şeklinde yanıt verdi.

BIDEN’IN SEÇİM STRATEJİSİ

Biden, 2024 başkanlık seçimi sürecinde başlangıçta Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump’ın rakibi olmayı planlarken, sonradan yarıştan çekilme kararı aldı ve Demokrat Parti’nin adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i destekleyeceğini açıkladı.